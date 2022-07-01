В Тюменской области еще один водоем признан безопасным для купания

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменский центр закаливания и плавания "Аквайспорт" получил разрешение на использование озера Липовое для безопасного купания. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения рассчитан на один курортный сезон.

В Тюменской области на 29 июля действуют 11 водоемов для купания, что на один больше, чем неделю раньше, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Соответствуют всем санитарным требованиям следующие водоемы: база отдыха "Верхний Бор" - акватория озера Верхнее кривое; центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" - пруд на 19 км Червишевского тракта; ООО "Дардиель-Ски" (Кулига парк) - озеро на 32 км Ирбитского тракта; центр "Витязь" в Тюменском районе, 21 км Ялуторовского тракта - акватория озера Андреевское; центр "Серебряный бор" - озеро Нижнее кривое; этот же центр, но в районе озера Якушкино; детский центр "Ребячья республика" - озеро Андреевское; лагерь "Олимпийская Ребячка" - озеро Полушинское; центр туризма и детского творчества" Ялуторовска – озеро Сингуль; лагерь "Дружба" - озеро Малая Старица.