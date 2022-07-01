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Школу в селе Чикча Тюменского района частично откроют для детей к концу года

Общество, 17:13 29 июля 2022

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Капитальный ремонт школы продолжается в селе Чикча Тюменского района. Отремонтировать часть здания рассчитывают к концу 2022 года, сообщила глава муниципалитета Светлана Иванова.

"Планируем, что в декабре ребята смогут вернуться в отремонтированную часть школы. Придется временно потесниться, но родители такое решение вопроса одобрили", — прокомментировала она.

До этого школьников из села Чикча приходилось возить на учебу в село Каскара, после их согласился принять оздоровительно-образовательный центр "Энергетик" в 11 километрах от села Чикча.

Подрядчик уже приступил к обшивке здания школы снаружи, устройству отмостки, монтажу оконных блоков, кровельным работам и отделочным работам внутри здания. Контракт рассчитан до августа 2023 года.

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# ремонт , школа

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