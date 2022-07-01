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11 команд попытаются испечь гигантский баурсак в Тобольском районе

Общество, 18:14 29 июля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

11 команд Тобольского, Вагайского, Уватского районов заявились на конкурс по выпечке гигантского баурсака, который пройдет на гастрономическом фестивале "Сибирский баурсак" 30 июля.

Он состоится на территории СОК "Сибиряк" в п. Прииртышский, напоминает администрация Тобольского района. Начало в 12 часов.

Накануне в местной школе умелицы дали ребятам мастер-класс, где рассказали об особенностях приготовления татарской национальной выпечки и научили печь баурсаки.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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