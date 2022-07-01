Более полумиллиона рублей задолжал житель Тюменской области своим детям

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Почти 547 тыс. рублей задолжал по алиментам трем детям ранее судимый житель Тюменской области. Исетский районный суд приговорил 35-летнего мужчину к шести месяцам условно, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

За долги по алиментам мужчину уже привлекали к административной ответственности. Однако денежные средства без уважительных причин он выплачивал не в полном объеме, что несоизмеримо с суммой образовавшейся задолженности.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Однако суд пошел навстречу тюменцу: смягчил наказание до условного с испытательным сроком на один год.