На набережной Тюмени появилась новая спортплощадка с силовыми тренажерами

| Фото: "РН-Уватнефтегаз" | Фото: "РН-Уватнефтегаз"

Новые спортивные площадки появились в Тюмени в преддверии Дня рождения города. Такой подарок сделало областному центру и его жителям нефтедобывающее предприятие "РН-Уватнефтегаз".

Накануне праздника готовность объектов – уличного тренажерного комплекса и скейт-площадки – оценили глава Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор "РН-Уватнефтегаза" Николай Сюткин.

Уличные тренажеры стали продолжением турниковой площадки, обустроенной Фондом поддержки спорта при содействии нефтяников на набережной Туры два года назад. За прошедшее время ее возможности оценили горожане – приверженцы здорового образа жизни и профессиональные спортсмены. Но со временем сформировался новый запрос – на оборудование для силовой работы на все группы мышц. Компания вновь поддержала проект.

"Развитие массового спорта – одно из ключевых направлений социальной работы компании "Роснефть" и ее дочерних обществ. На средства компании в регионах присутствия строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Решения по выбору объектов и мероприятий для финансирования мы принимаем совместно с руководством города и области, учитывая пожелания и потребности жителей", - сказал генеральный директор "РН-Уватнефтегаза" Николай Сюткин.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что сотрудничеству администрации и компании "РН-Уватнефтегаз" уже много лет. Предприятие уделяет время и средства, чтобы в городе появлялись современные объекты социальной и спортивной инфраструктуры, и от такой совместной работы выигрывают, в первую очередь, горожане.

"Благодаря появлению этих объектов меняется как городская среда, так и люди. В этом и заключается суть сотрудничества органов власти и корпораций по развитию социальной инфраструктуры", - отметил Руслан Кухарук.

На турниковой площадке занятия проходят круглый год, подчеркнул директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич. Например, каждый вторник и в четверг по утрам тренировки здесь проводят инструкторы проекта "Спортивный заряд", а по вечерам – представители тюменских фитнес-клубов.

На новых тренажерах размещена инструкция и QR-код, перейдя по которому можно скачать комплекс упражнений. Представители движения "Тюмень сильная" провели первое занятие на площадке, оборудование получило хорошие отклики спортсменов.

Также в рамках рабочей поездки Руслан Кухарук и Николай Сюткин побывали на Цветном бульваре, где проходила установка новой скейт-площадки. Идею построить здесь мобильную рампу из бетона подали участники проекта "Уличная классика". Как рассказал президент Союза экстремальных видов спорта России Иван Шмонин, предложение об установке скейт-площадки поддержал "РН-Уватнефтегаз".

Скейт-площадка состоит из трамплина, мини-рампы и граней для скольжения. Она отвечает современным тенденциям благоустройства общественных пространств города и станет популярным местом у спортсменов, которые смогут применить здесь свои навыки катания на скейтборде, самокате, роликах и трюковом велосипеде.

Оксана Корнеенкова