Современный маммограф поможет абатским врачам выявлять онкологию на ранней стадии

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Цифровой биопсийный маммограф "Маммо-5МТ" поступил Абатскую районную больницу, филиал Областной больницы № 4 (Ишим). Это первый такой аппарат в медучреждении. Его установили в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

За первый день работы маммографа специалисты провели семь обследований. Оборудование порадовало своей новизной, удобством, быстротой исследования, низкой дозовой нагрузкой на пациента и малой компрессией. Он делает снимки высокого качества с хорошим разрешением, сообщает пресс-служба ОБ № 4.

"Это важное событие, которого долго ждали жительницы Абатского района, - отметил заведующий райбольницей Юрий Лагунов. - Ранняя диагностика позволяет выявить и предупредить заболевание на первых стадиях и начать своевременное лечение. Маммография обнаруживает образования размером от двух милиметров. Выявление патологии на такой стадии сводит к нулю распространение опухоли, дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы.

Плюсами нового оборудования специалисты райбольницы называют цифровое качество и быструю связь с единой рентгенологической системой области. Все снимки автоматически загружаются в единую базу данных. Любой врач, подключенный к системе, может описать их со своего рабочего места. Еще одно преимущество нового оборудования - это проведение биопсии. Забор анализов проводится при назначении врачом".

В больнице уверены, что благодаря новому современному маммографу удастся поднять показатели раннего выявления онкологических заболеваний у женщин и эффективно лечить их уже в начальной стадии.