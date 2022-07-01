Креативное пространство "Просто" создадут в Голышманово на грант губернатора

| Фото: Голышмановский городской округ во ВКонтакте (архив) | Фото: Голышмановский городской округ во ВКонтакте (архив)

Креативное пространство "Просто" для подростков от 14 до 20 лет появится в Голышмановском горосдком округе.

Такого места в посёлке Голышманово в самом деле не хватает. На воплощение этой затеи активисты выиграли грант губернатора Тюменской области. Выделенную сумму - 424 тысячи рублей - творческая команда направит на ремонт и обустройство помещения для молодёжных встреч.

- Молодёжное пространство "Просто" — новый подход к организации свободного времени молодёжи с применением позитивных форм досуга, которые объединены в одну цепь. У нас четыре направления, по каждому из них будут проходить культурно-досуговые мероприятия. Например, Media direction предполагает повышение уровня мастерства в обработке фотографий, в съёмке и монтаже видео. Craft direction – это организация мастер-классов, где участники обучатся и повысят свои умения, к примеру в технике мехенди, Customizer. Cinema direction - совместные просмотры фильмов и обсуждение их с приглашёнными специалистами, "Ночь кино". Дружеский Chill включает различные тренинги на выявление лидерских качеств, на общение, квиз-игры, деловые и настольные, на свободное общение, бесплатный Wi-Fi. Запланировано выездное мероприятие в учреждение искусств города Тюмени по программе "Пушкинская карта". Для продвижения "Просто" создали группа в соцсети "ВКонтакте" с дайджестами мероприятий и фотоотчётами. Наладим обратную связь с аудиторией, - рассказала руководитель инициативной группы Ольга Журавлёва.

Сейчас в помещении, где организуют молодёжное пространство, идёт косметический ремонт. Оформят его в стиле Лофт. На помощь пришли члены молодёжной палаты округа, студенты и школьники. Откроется креативное молодёжное пространство "Просто" на конце августа. В рамках проекта будет проведено 17 мероприятий с общим охватом не менее 570 человек. После его завершения работу с молодёжью продолжат.// Комсомольская правда - Тюмень