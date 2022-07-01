Баурсак шириной 76 сантиметров испекли в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

76×33 см - рекорд гастрономического фестиваля "Сибирский баурсак" в Тобольском районе. Результат больше, чем в 2021 году, когда испекли самый большой в России сибирский баурсак. Его размер составил 61 см в ширину и 32 см в высоту.

Для выпечки гигантского баурсака потребовался 80-литровый казан, 100 л подсолнечного масла, отметила пресс-служба администрации муниципалитета. Победители - коллектив Центра сибирско-татарской культуры. 2 место - у Санниковского сельского поселения, 3 место - у Тобольского многопрофильного техникума.

Всего в состязании приняли участие 500 человек, они разделились на 11 команд. Фестиваль посетили 5 тыс. человек.