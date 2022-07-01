В Тюмени изучают фрагмент метеорита, упавшего в начале XX века

| Фото: архив УрФУ | Фото: архив УрФУ

Фрагмент космического камня, упавшего в 1903 году на территорию региона, изучают в Тюмени. Обнаружили его всего пять лет назад.

Обломок метеорита показал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" преподаватель студии детской игрушки Святослав Шитов. Внеземное происхождение камня подтвердили все геологи, которые его видели. Осколок проверяли известный краевед Виктор Копылов и доктор геолого-минералогических наук, профессор Евгений Максимов.

"Метеорит, который упал под Тюменью, перед падением мог пролететь несколько тысяч километров вокруг орбиты Земли, а затем преодолевал слои атмосферы и разрушался, накалялся до такого предела, что искрился всеми цветами радуги", – рассказал Святослав Шитов.

Обломки упали в районе ипподрома Тюмени и д. Кулаково. Взрыв во время падения произошел в районе д. Червишево между реками Цынга и Пышма. Метеорит ударился с такой силой, что пробил в земле воронку глубиной 4 м.

Небольшой фрагмент метеорита нашел в 2017 году друг Святослава, который купил небольшой участок земли, на котором росли деревья. Во время рытья котлована для обустройства пруда на глубине 4 м мужчина обнаружил необычный камень, который передал другу. Внимательно приглядевшись к камню, Святослав увидел оплавленную структуру металла и догадался, что это часть метеорита.

Обломок содержит железо, никель и металлы никелевой группы. По весу фрагмент тяжелей любого камня и металла, потому что имеет железокаменный состав. Челябинский метеорит гораздо легче тюменского, говорит Святослав.

Интересно, что обломок метеорита обладает свойствами магнита. Теперь Святослав изучает и сравнивает фрагмент тюменского метеорита с другими находками. Один тюменский геолог показал мужчине коллекцию из 30 фрагментов метеоритов. Изучение находки позволит узнать много нового и интересного о космическом происхождении пришельца.