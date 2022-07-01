Андрей Артюхов: военные моряки – пример доблести, отваги, беспримерного мужества и преданности Родине

| Фото: пресс-служба Тюменской областной думы | Фото: пресс-служба Тюменской областной думы

Военные моряки – пример доблести, отваги, беспримерного мужества и преданности Родине, подчеркнул и. о. председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов на торжественном митинге в честь 326-й годовщины ВМФ России у мемориала Вечный огонь на Исторической площади Тюмени.

В нем приняли участие военные моряки, ветераны, представители общественных организаций и патриотических объединений. Все тюменские военные моряки построились по флотам и флотилиям.

Открыл митинг заместитель председателя Совета военных моряков Тюменской области, капитан второго ранга Андрей Фадеев. Он поздравил военных моряков и огласил приветствие министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", - отмечено в поздравлении министра.

Приветствуя военных моряков и ветеранов, и. о. председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что военно-морской флот всегда был гордостью вооруженных сил России, надежной защитой морских рубежей, сообщает пресс-служба облдумы.

Законодатель напомнил, что тюменских единороссов и Совет военных моряков Тюменской области связывают давние и добрые отношения, вместе реализовано много важных проектов. В рамках партийного проекта "Оружие Победы" создан мемориал легендарному торпедному катеру "Комсомолец" в память о тюменских судостроителях военного поколения и моряках-героях. В годы Великой Отечественной войны работники Тюменского судостроительного завода отправили на фронт 165 боевых торпедных катеров.

"Знаю, что бывших военных моряков не бывает, и я искренне благодарен ветеранам военно-морского флота, которые сегодня ведут в нашей области серьезную патриотическую работу, рассказывают ребятам о боевых подвигах и героях отечественного флота. Поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! Спокойного моря и семь футов под килем!", - резюмировал Андрей Артюхов.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки.