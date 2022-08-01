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60 человек из Тюменской области прибыли на форум "Утро" в Ханты-Мансийск

Общество, 10:29 01 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

60 человек из Тюменской области прибыли на форум "Утро" в Ханты-Мансийск. К ним присоединились 8 ребят из Краснодона (ЛНР). Их ждут кейс-сессии, воркшопы, скиллсбилдинги.

Как передает информационный центр правительства региона, 30 участников от Тюменской области представят проекты, которые претендуют на грант в размере 1,5 млн рублей. Среди конкурсантов, например, Алина Захарова - лаборатория публичных выступлений "Спичка" (образовательная программа, направленная на развитие навыков ораторского мастерства); Максим Бойко с проектом "Спаси себя сам" (формирование комплексной системы по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях); Софья Шмидт - проект "Репродуктивное здоровье" (повышение медицинской грамотности молодых девушек через серию профилактических мероприятий).

Очная часть форума стартует 1 августа и продлится до 11 августа.

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