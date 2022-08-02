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В Тюмени на время гонки-критериум перекроют четыре дороги

Общество, 08:12 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре дороги перекроют в Тюмени на время первенства Тюменской области по велосипедному спорту-шоссе – гонка-критериум, 6 августа 7 до 16 часов.

По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения движения вводятся: ул. Республики – на участке от здания № 2 по ул. Ленина до ул. Ямской; ул. Ямская – на участке от ул. Республики до ул. Казанской; ул. Казанская – на участке от ул. Ямской до ул. Луначарского; ул. Луначарского – на участке от ул. Казанской до ул. Республики.

Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# общественнный транспорт

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