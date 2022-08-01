Новый оборудованный пляж появится в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая пляжная территория "Пруд душевный" появится в 16 км от Тюмени в районе п. Андреевский в 2023 году. Стоянка рассчитана на 50 машин.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал предприниматель Евгений Шипицын из Казанского района Тюменской области, который взял этот участок земли в аренду.

"Как только стоянка заполнится больше народ запускать не будем, хочется, чтобы отдых для клиентов был комфортный. Оформляем документы для декларации и разрешения для купания. Очищаем береговую линию от кустарников и камыша, делаем отсыпку берега, оборудуем места для отдыха со столиками и мангальными зонами. Уже обучили спасателей, которые будут работать на пляже", - добавил он.

В пруду по результатам анализов, которые сдаются ежеквартально вода оказалась хорошего качества и даже пригодна для употребления в пищу.

"Здесь можно порыбачить на леща, карпа, карася и щуку. На территории пруда есть банный комплекс с чаном, зимой оборудуем купель, где после паровой можно окунуться в ледяную воду", - отметил Евгений Шипицын.

Въезд с машины обойдется в 500 рублей, в аренду можно взять лодку, сап. На территории пруда развернется палаточный лагерь с кухней общего пользования. Можно будет приехать со своей палаткой или взять в аренду. В наличии есть двухместные, трехместные и большие палатки с тамбуром. Аренда в сутки обойдется от тысячи до 1,5 тыс. рублей.

"Такой вид отдыха востребован у людей. В палаточный лагерь готовы приехать не только из Тюмени, но и Кургана, Ишима, Нижневартовска, Ханты-Мансийска даже Волгограда. Люди вдали от городского шума и суеты собираются с мыслями. Кто побывал у нас один раз, возвращаются снова", - подытожил он.

Ирина Шемякина