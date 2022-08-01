Жители Тюменской области могут приобрести в месяц чуть более тысячи литров бензина Аи-92

| Фото: rst.gov.ru | Фото: rst.gov.ru

Жители Тюменской области на среднюю в регионе зарплату могут приобрести 1 тыс. 81 литр бензина Аи-92. Стоимость одного литра такого бензина за первое полугодие 2022 года подросла всего на 0,2 %, и в июне составила 46,11 рублей за литр. Такие данные приводит РИА Новости, эксперты которого составили рейтинг доступности бензина.

А лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина марки Аи-92 в месяц при общероссийском уровне 1 тыс. 87 литров. В Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Магаданской области и Сахалинской области жители могут купить более 1,5 тыс. литров в месяц.

В 14 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,5 тыс. литров бензина марки Аи-92. К ним относятся: Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Амурская область, Тюменская область, Хабаровский край, Архангельская область, Иркутская область, Приморский край и Томская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.

Жители 23 регионов на свои среднемесячные зарплаты могут позволить себе купить не более 700 литров топлива. Меньше всего бензина могут приобрести на свои зарплаты жители Республики Ингушетия (570 литров), Кабардино-Балкарской Республики (586 литров) и Чеченской Республики (587 литров). При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.

Как отмечают эксперты, в 2022 году в России цены на бензин были стабильными. С января этого года бензин марки Аи-92 в целом по стране подорожал всего на 0,5%. При этом в период с марта по июнь цена бензина ежемесячно снижалась, что эксперты связывают с падением экспорта продуктов нефтепереработки из-за санкций и их избытком на внутреннем рынке.

Цены на бензин по-прежнему существенно отличаются в разных регионах. В июне 2022 года средние цены на бензин марки Аи-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,48 рубля до 61,6 рубля за литр при общероссийском уровне 47,17 рублей за литр.

При этом региональная дифференциация доходов населения, говорится в пояснительной записке к исследованию, также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Во втором полугодии рост цен на бензин, по оценке экспертов, возобновится, но в целом по итогам года он будет значительно ниже инфляции. "Ожидаемый рост цен составит не более 3-4%, тогда как ожидаемая инфляции — около 14%. При этом темп роста заработной платы будет в среднем по стране выше роста цен на бензин, в связи с чем, ожидается увеличение его доступности для населения", — говорится в пояснительной записке.