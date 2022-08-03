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В концерте "Великая классика романса" в Тюмени примет участие солистка из Екатеринбурга

Общество, 08:14 03 августа 2022

kto72.ru/

Концерт "Великая классика романса" пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 29 сентября. Организаторы - клуб ценителей искусства "Тюменский театр романса". Приглашенный гость Дарья Иванова из Екатеринбурга.

Тюменский театр романса уже зарекомендовал себя как востребованный творческий проект в Тюмени и с первых программ завоевал сердца искушенного тюменского зрителя, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. Выпускники Тюменского института культуры, талантливые студенты и преподаватели, музыканты объединили в одном проекте яркость концертных номеров, разнообразие репертуара и музыкальных жанров. С 2019 года зритель увидел более 20 концертных тематических программ, широко представляющих различные жанры от классического русского романса, арий из опер, советской песни до современных популярных русских и зарубежных композиций.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

Возрастное ограничение 12+.

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# ТКТО

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