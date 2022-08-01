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Иван Петров утвержден в должности ректора Тюменского медицинского университета

Общество, 16:03 01 августа 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Иван Петров утвержден в должности ректора Тюменского медицинского университета с 1 августа сроком на пять лет. Приказ подписан руководителем Минздрава России, сообщает пресс-служба вуза.

В марте 2022 года на конференции преподавателей, работников и обучающихся университета Иван Петров был избран ректором университета. До этого момента он год возглавлял тюменский вуз в должности исполняющего обязанности ректора.

Им предложена программа развития Тюменского ГМУ, главная цель которой – трансформировать учебное учреждение в университет исследовательского типа, интегрированный в мировую повестку в области персонализированной медицины, региональный центр разработки технологий здоровьесбережения и притяжения талантов, реализующий конкурентноспособные на мировом рынке образовательные программы, уточняется в сообщении.

Отметим, что Иван Петров - выпускник вуза. Является доктором медицинских наук, доцентом. На протяжении нескольких лет, вплоть до избрания на должность ректора, возглавлял управление научных исследований ТюмГМУ. Под его руководством проходило испытание вакцины "ЭпиВакКорона" на базе тюменского медвуза.

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# ректор , Тюменский медицинский университет

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