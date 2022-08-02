Открытый просмотр заявок музыкантов со всей России в лабораторию M'uzLab пройдет в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Открытый просмотр заявок в IV лабораторию для музыкантов со всей России и ближнего зарубежья M'uzLab состоится в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 2 августа. Начало — в 19 часов, сообщают организаторы.

Отбор музыкантов в лабораторию M'uzLab организуют сообщество Музсходка и Тюменское агентство креативных индустрий. Из всех поступивших заявок отберут только 30. В рамках лаборатории музыканты создадут, аранжируют песню, поработают в профессиональной студии звукозаписи и продемонстрируют итоговую композицию экспертам и зрителям. Музыкальные произведения, созданные в лаборатории, выйдут на музыкальных цифровых платформах через лейбл Music development Russia.

Эксперты и кураторы лаборатории: сооснователь лейбла Music development Russia Евгений Меркушев; основатель и автор песен в группе "Сироткин" Сергей Сироткин; певица, автор песен Эрика Лундмоен; композитор, музыкальный педагог, музыковед Анна Виленская.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса "Родные города" и департамента культуры Тюменской области.