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Фестиваль наследия сибирских татар "Искер-җыен" продлится в Тобольске и Тобольском районе три дня

Общество, 08:30 03 августа 2022

с Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева (архив) | Фото: с Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева (архив)

XIII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-җыен" пройдет в Тобольске и Тобольском районе с 5 по 7 августа, сообщает администрация города.

5 августа в 10 часов в малом зале ДК "Синтез" начнется XIV Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера". 6 августа в 11 часов в историко-мемориальном комплексе "Искер" (19 км автодороги Тобольск - Байгара) состоится торжественное открытие XIII Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-җыен". В программе — конкурсные выступления участников во всех номинациях, Ҡатым-аш, спортивные состязания.

7 августа в 15 часов в концертном зале ДК "Синтез" стартует гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля.

Возрастное ограничение: 12+.

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# культура , татары

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