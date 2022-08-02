Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" участвует в конкурсе "Музыкальное сердце театра"

| Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте

Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" участвует в конкурсе "Музыкальное сердце театра". Спектакль покажут на одной из площадок Екатеринбурга с 18 по 27 ноября, сообщает директор театра Сергей Осинцев на своей странице во ВКонтакте.

"Сегодня мы получили письмо от дирекции Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", Тюменский БДТ выдвинут в конкурсе 2022 года со спектаклем "Семейка Аддамс" по десяти номинациями", - говорит он.

Мюзикл оценят в номинациях: лучший текст песен, лучшее пластическое решение, сценография, костюмы и другие. Сергей Осинцев поздравляем всех номинантов и сказал, что это уже победа и признание профессионалов.

Напомним, мюзикл "Семейка Аддамс" - первый спектакль Тюменского драмтеатра, который получил спецприз театральной премии "Золотая маска".