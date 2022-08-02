  • 2 августа 20222.08.2022вторник
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" участвует в конкурсе "Музыкальное сердце театра"

Общество, 17:43 02 августа 2022

с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Сергея Осинцева во ВКонтакте

Тюменский мюзикл "Семейка Аддамс" участвует в конкурсе "Музыкальное сердце театра". Спектакль покажут на одной из площадок Екатеринбурга с 18 по 27 ноября, сообщает директор театра Сергей Осинцев на своей странице во ВКонтакте.

"Сегодня мы получили письмо от дирекции Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", Тюменский БДТ выдвинут в конкурсе 2022 года со спектаклем "Семейка Аддамс" по десяти номинациями", - говорит он.

Мюзикл оценят в номинациях: лучший текст песен, лучшее пластическое решение, сценография, костюмы и другие. Сергей Осинцев поздравляем всех номинантов и сказал, что это уже победа и признание профессионалов.

Напомним, мюзикл "Семейка Аддамс" - первый спектакль Тюменского драмтеатра, который получил спецприз театральной премии "Золотая маска".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мюзикл , Тюменский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 02.08.2022В Тюмени из-за профилактических работ возможны сбои телевещания
18:10 02.08.2022Стелу в честь ВДВ России установили в Ишиме
18:04 02.08.2022Новые аттракционы появятся на Цветном бульваре в Тюмени
17:54 02.08.20223 августа - события дня