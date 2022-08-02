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Волонтеры АО "Транснефть-Сибирь" очистили берег озера "Круглое"

Общество, 17:32 02 августа 2022

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Более 50 работников Тюменского управления магистральных нефтепроводов и Специализированного транспортного управления АО "Транснефть-Сибирь" совместно с сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области приняли участие во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России". Мероприятие проходило в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Волонтеры организовали очистку береговой линии озера Круглое площадью 6 га в г. Тюмени. Территория, на которой проводился субботник, является общественной, рядом располагается лесопарк им. Ю. А. Гагарина. Было собрано 50 мешков бытового мусора, а также сухостой. Весь мусор оперативно вывезен для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

Цель участия в экологическом мероприятии – не только очистка территории, но и распространение принципов бережного отношения к природе. "Наш коллектив всегда с удовольствием поддерживает подобные инициативы. В акции "Вода России", которая проходит в масштабах всей страны, нефтепроводчики принимают участие не первый раз. Считаю, что это наш долг – содержать в чистоте и порядке территорию, на которой живем мы, наши семьи, дети", - отметил генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Рустэм Исламов.

Подобные экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях предприятия на территории присутствия. Ранее в этом году в субботниках по очистке берегов водных объектов, лесных и парковых массивов, городской территории приняли участие более 900 работников Уренгойского, Ноябрьского, Сургутского, Нижневартовского, Урайского, Тобольского управлений магистральных трубопроводов, а также Тюменского ремонтно-механического завода и Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий.

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# акция , волонтеры , нефтепровод , экология

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