Тюменцы могут узнать свой ВИЧ-статус за пять минут

| Фото: Областной центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Областной центр профилактики и борьбы со СПИД

Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию могут жители Тюмени в мобильной лаборатории. В августе она будет работать по средам в разных локациях города.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в областном центре профилактики и борьбы со СПИД, 3 августа горожан ждут на парковке возле ТРЦ "Гудвин", 10 августа – у ТРЦ "Премьер", 17 августа – возле железнодорожного вокзала, 24 августа – рядом с ТРЦ "Кристалл". Время работы мобильной лаборатории - с 13 до 16 часов.

"Сдать анализ может любой желающий, никаких документов для этого не потребуется. Результат будет готов уже через пять минут. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наши специалисты ответят на вопросы, связанные с этим заболеванием", - сообщили организаторы.

В Тюменской области проживают свыше 16 тыс. ВИЧ-положительных людей. Медики напоминают, что тест на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год.

Любовь Голышева