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Тюменцам предложат попасть в регистр доноров костного мозга

Общество, 08:55 03 августа 2022

www.tyumsmu.ru

Акцию по включению тюменцев в регистр доноров костного мозга проведут волонтеры-медики в Тюмени в креативном пространстве "Гараж" (ул. Володарского, 27/1) 6 августа. Студенты расскажут горожанам о мифах, связанных с донорством, о постоянных и временных противопоказаниях, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Попасть в регистр сможет здоровый человек старше 18 лет, весом более 50 кг. Для этого в медицинской палатке участник акции возьмет мазок из полости рта, который затем оправится на типирование в лабораторию.

"Четвертый год мы проводим в Тюмени просветительские акции по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За это время нашими силами регистры пополнили 130 потенциальных доноров. С января 2022 года мы выходили на мероприятия уже шесть раз", - рассказала волонтер, студентка 4 курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Жанна Акопян.

Проект Жанны Акопян "Делись до мозга костей" претендует на грант Росмолодежи. Добровольцы планируют провести серию викторин, а также показать рекламные видеоролики с информацией о включении в регистр доноров костного мозга в общественном транспорте Тюмени, вузах и ссузах. Результаты грантового конкурса станут известны на VI Всероссийском форуме волонтеров-медиков в Москве 7-10 августа.

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# акция , волонтеры , костный мозг

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