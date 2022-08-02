Пассажир иномарки погиб в аварии в Ишимском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летний пассажир автомобиля Nissan скончался от травм в результате аварии 563 км трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе 2 августа. Водитель иномарки 1952 года рождения госпитализирован в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным автомобиль Nissan Tiida, водитель которого заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Hino. В легковой машине ехали отец с сыном, жители Московской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства ДТП.