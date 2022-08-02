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Пассажир иномарки погиб в аварии в Ишимском районе

Происшествия, 12:24 02 августа 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летний пассажир автомобиля Nissan скончался от травм в результате аварии 563 км трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе 2 августа. Водитель иномарки 1952 года рождения госпитализирован в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным автомобиль Nissan Tiida, водитель которого заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Hino. В легковой машине ехали отец с сыном, жители Московской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства ДТП.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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