Четвертый этап ремонта развязки на Червишевском тракте в Тюмени закончат до сентября

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Четвертый этап ремонта путепровода на Червишевской развязке началась в Тюмени 1 августа. За сутки подрядная организация полностью сняла верхние слои асфальтобетона. Сейчас идёт распиловка армированного защитного слоя гидроизоляции, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По словам подрядчиков, этот этап ремонта самый масштабный. "Мы уже отремонтировали правое направление — все три полосы в направлении Московского тракта. Завершили ремонт левой полосы в направлении улицы Мельникайте. Остаётся доделать ещё две полосы", - говорит гендиректор подрядной организации Евгений Проскуряков.

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Развязка на Червишевском тракте — одна из самых старых в Тюмени. Она была введена в эксплуатацию в 2006 году. Капитального ремонта на объекте никогда не было. Ранее производилась только замена верхних слоёв.

"Мы провели обследование состояния путепровода на Червишевском тракте. Выявили отслоения выравнивающего слоя бетона. Из-за этого верхние слои не достаточно прочно держались на основании. То есть дальнейшие локальные ремонты проводить было бессмысленно. Принято решение о капитальном ремонте. Его максимально развели по времени с ремонтом Московской развязки, который тоже проведён в этом году", - рассказал начальник отдела мостовых сооружений УАД Алексей Филатов.

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Перед подрядчиком поставили задачу завершить четвёртый этап ремонта до сентября. Водителей просят выбирать для объезда северное полукольцо Обхода Тюмени.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".