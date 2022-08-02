Иностранца с полкило героина задержали в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пакет с 503 гр героина нес в кармане 22-летний иностранец, когда его задержал участковый уполномоченный в Тюмени, сообщает областное управление МВД России.

При обходе территории полицейский обратил внимание на молодого человека, который скрылся в лесополосе, а спустя несколько минут вернулся, перешел через дорогу и направился на автобусную остановку. Сотрудник заметил, что в кармане спортивных штанов у юноши находится что-то объемное.

Позже иностранец признался, что он забрал из тайника героин для дальнейшей фасовки и распространения. В доме задержанного нашли упаковочный материал и весы.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.