Иностранца с полкило героина задержали в Тюмени
Пакет с 503 гр героина нес в кармане 22-летний иностранец, когда его задержал участковый уполномоченный в Тюмени, сообщает областное управление МВД России.
При обходе территории полицейский обратил внимание на молодого человека, который скрылся в лесополосе, а спустя несколько минут вернулся, перешел через дорогу и направился на автобусную остановку. Сотрудник заметил, что в кармане спортивных штанов у юноши находится что-то объемное.
Позже иностранец признался, что он забрал из тайника героин для дальнейшей фасовки и распространения. В доме задержанного нашли упаковочный материал и весы.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.