В Тюмени из-за профилактических работ возможны сбои телевещания

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Перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения возможны в Тюмени 9 и 10 августа с 10 часов 30 минут до 16 часов.

Временные неудобства связаны с проведением технических работ по настройке передающего оборудования, сообщает РТРС.

График проведения профилактических работ размещен на сайте РТРС в разделе "Кратковременные отключения трансляции", в личном кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид" во вкладке "Вещание".