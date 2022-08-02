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Стелу в честь ВДВ России установили в Ишиме

Общество, 18:10 02 августа 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Стелу, посвященную Воздушно-десантным войскам России, открыли в Ишиме 2 августа. В ее основу легли главные символы "голубых беретов" - раскрытый парашют и два самолета, а под ними — флаг ВДВ с девизом "Никто кроме нас".

Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, с инициативой создания стелы выступили участники Союза десантников России. Идея получила отклик. Помощь в ее реализации оказали спонсоры-предприниматели и неравнодушные горожане.

За 20 лет работы учебного полка в Ишиме для Воздушно-десантных войск России было подготовлено более 2 ты. специалистов из Тюменской области.

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# ВДВ , Ишим

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