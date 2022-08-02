Тюменская область стала активным участником проекта "Чистая страна"

| Фото: lbt.yanao.ru | Фото: lbt.yanao.ru

Тюменская область вошла в число самых активных регионов, где реализуется проект партии "Единая Россия" "Чистая страна". За первое полугодие 2022 года здесь состоялось свыше 150 акций, сообщает региональное отделение "Единой России".

По словам председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, с января по июнь в 65 субъектах России прошло более 1100 мероприятий по очистке берегов. Их поддержали свыше 60 тысяч человек.

"Улучшение качества жизни граждан, чистая вода, воздух, почва, экономика замкнутого цикла, мусорная реформа, развитие экотуризма, сохранение и приумножение природных ресурсов – задачи как нашего партпроекта "Чистая страна" и народной программы "Единой России", так и нацпроекта "Экология", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

| Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Первый замминистра природных ресурсов и экологии, член общественного совета партпроекта Константин Цыганов напомнил, что в 2022 году на реализацию нацпроекта направлено 129 млрд рублей.

"До 2024 года мы должны ликвидировать 191 несанкционированную свалку в границах городов и 88 опасных объектов накопленного вреда. К 1 июля уже ликвидированы 41 свалка и 67 опасных объектов", - подчеркнул он.

До 27 августа мониторинговые группы, в состав которых должны входить региональные координаторы, члены общественных советов партпроекта "Чистая страна", депутаты Госдумы от регионов, где находятся свалки и полигоны, лидеры общественного мнения должны выехать на объекты, которые рекультивируются, оценить качество, сроки, выявить проблемы, узнать, какая нужна помощь.