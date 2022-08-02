Музыканты России и зарубежья прислали 190 заявок в лабораторию M'uzLab в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

190 заявок на участие в музыкальной лаборатории M'uzLab поступило от представителей России и стран ближнего зарубежья. Со 2 по 10 августа в мультицентре "Контора пароходства" проходит открытый смотр заявок.

О своем желании поучаствовать заявили представители 40 городов, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" создатель и руководитель лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова. Участники представляют, в частности, Москву, Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Пензу, Грузию.

"Сейчас ребят оценивают сообщество развития музыкальный индустрии региона "Музсходка", представители грантового проекта "Родные города", мультицентра "Контора пароходства" и СМИ. Ставим оценки по трем критериям: эмоциональный отклик, опыт и качество материала, которые нам отправили", - добавила Сюзанна Иванова.

Из 190 дальше пройдут 100 человек. После этого контент музыкантов оценят сооснователь лейбла Music Development Russia Евгений Меркушев, основатель и автор песен в группе "Сироткин" Сергей Сироткин, певица Эрика Лундмоен и композитор Анна Виленская. Они выберут 30 ребят. Результаты объявят во ВКонтакте в группе M'uzLab 1 сентября.

"Участников пригласим на фестиваль M'uzLab. В рамках лаборатории они смогут создать, аранжировать песню, поработать в профессиональной студии звукозаписи и продемонстрировать итоговую композицию экспертам и зрителям. Музыкальные произведения выйдут на цифровых платформах через лейбл Music Development Russia", - поделилась Сюзанна Иванова.

M'uzLab пройдет в Тобольске 6 октября и в Тюмени с 7 по 9 октября.

Виктория Макарова