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В Тюмени 70-летнего мужчину наказали за распространение экстремистских книг

Общество, 14:41 03 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Суд установил, что 21 марта, 70-летний мужчина распространял в Тюмени среди неопределенного круга лиц книги, внесенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

Отмечается, что на судебное заседание тюменец не явился и вину не признал. По его словам, изъятые в мечети книги с экстремистским содержанием ранее были перенесены из библиотеки в подвал мечети, где проходили молитвы прихожан.

Затем данные книги были перемещены в хозпостройку, в которой в настоящее время проживает имам мечети. Изъятые книги хранились вместе с другими обучающими материалами.

Судья непризнание вины расценил как способ избежать административной ответственности за содеянное.

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# суд , экстремизм

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