В Тюмени 70-летнего мужчину наказали за распространение экстремистских книг
Суд установил, что 21 марта, 70-летний мужчина распространял в Тюмени среди неопределенного круга лиц книги, внесенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.
Отмечается, что на судебное заседание тюменец не явился и вину не признал. По его словам, изъятые в мечети книги с экстремистским содержанием ранее были перенесены из библиотеки в подвал мечети, где проходили молитвы прихожан.
Затем данные книги были перемещены в хозпостройку, в которой в настоящее время проживает имам мечети. Изъятые книги хранились вместе с другими обучающими материалами.
Судья непризнание вины расценил как способ избежать административной ответственности за содеянное.