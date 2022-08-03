Западно-Сибирский институт геологии и геофизики вошел в состав Нефтегазового кластера Тюменской области

| Фото: www.ank72.ru | Фото: www.ank72.ru

Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики стал новым участником Нефтегазового кластера Тюменской области.

ЗапСибНИИГГ является подведомственным учреждением Федерального агентства по недропользованию, сообщает пресс-служба Нефтегазового кластера.

Ежегодно он проводит мониторинг состояния минерально-сырьевой базы углеводородного сырья по Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. По словам заместителя генерального директора по науке ФАУ "ЗапСибНИИГГ" Александра Тимчука, вступление в Нефтегазовый кластер позволит расширить взаимодействие Тюменской области со структурами Федерального агентства по недропользованию.

"Развитие этих отношений позволит качественнее использовать полезные ископаемые региона, в том числе другими участниками промышленного кластера. Хочу отметить хорошую организацию ассоциации и верное, на наш взгляд, стратегическое направление поддержки предприятий региона", - прокомментировал он.