Тюменские блогеры могут побороться за премию МИРа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменским блогерам и активистам предлагают поучаствовать в конкурсе на соискание "Премии МИРа". Она вручается за вклад в развитие позитивных медиа.

Как рассказали организаторы, победителей определят в шести номинациях. Авторы материалов о добрых делах и людях, совершивших героические поступки могут поучаствовать в номинации "Про добро". Лучшие проекты в сфере защиты экологии страны выявят в направлении "ЭКОлогическая реальность".

В номинации "Культурный код" участвуют лидеры мнений, которые популяризуют сферу культуры, участвуют в проектах, посвященных культурному наследию страны.

В номинации "О спорте" премию присудят за материалы о спортивном образе жизни и создание проектов по улучшению здоровья и качества жизни. "Исследуя Россию" - направление для тех, кто путешествует по России и публикует на своих ресурсах тематические репортажи и заметки.

Представители официально зарегистрированных СМИ, которые рассказывают о положительных поступках россиян и изменениях инфраструктуры, могут побороться за премию в номинации "Голос региона".

Заявки принимаются до 15 августа на сайте премиямира.мы-мир.рф. Каждый из конкурсантов может одновременно участвовать в трех разных номинациях конкурса. В ноябре на фестивале "Друг другу" состоится подведение итогов и церемония вручения "Премии МИРа".