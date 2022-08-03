В Тюменской области назвали победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Авторы 25 социально ориентированных проектов стали победителями и призерами регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ в Тюменской области. Они представили работы в 13 номинациях, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В номинации "Здоровье нации" лучшим стал проект "Вяжу добро" Елены Калининой, Дания Апасова с проектом "Добромед-profi" победила в направлении "Страна возможностей", а Альмира Сажина в номинации "Территория для жизни" заняла первое место за проект историко-культурного заповедника "Бухарско-татарская слобода "ЯНАВЫЛЛ". Полный список победителей и призеров представлен в группе департамента в социальной сети "ВКонтакте".

Всего на суд экспертам тюменцы представили почти 70 социально ориентированных проектов. После федеральной экспертизы на сайте премии будет опубликован список участников, которые прошли в полуфинал, который пройдет с 29 августа по 2 октября. Претенденты представят видео о своем проекте, смету и календарный план.

В финале проекты оценит не только федеральное жюри, но и жители страны на народном голосовании. Победителей объявят в декабре на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.