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Движение на улице Закалужской в Тюмени затруднено

Общество, 18:05 03 августа 2022

ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Движение транспорта по ул. Закалужской в сторону ул. Федюнинского в Тюмени существенно затруднено и осуществляется по одной полосе. Причина – дорожные работы на путепроводе через ул. Червишевский тракт, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Для организации бесперебойного движения для транзитных транспортных средств, едущих по автодороге Екатеринбург – Тюмень, предлагают проезжать по объездной дороге Восточный обход в левом направлении в сторону мкр. Плеханово- Верхний Бор.

Завершить работы на путепроводе планируют до 1 сентября.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# дорожное движение , Уралуправтодор

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