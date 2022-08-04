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После реконструкции насосная станция в районе улиц Мельникайте и Дружбы будет отводить половину стоков Тюмени

Общество, 09:27 04 августа 2022

Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Реконструкция насосной станции завершается в районе пересечения ул. Мельникайте и Дружбы в Тюмени. Ключевой объект городской сети канализации отводит сточные воды со всей Заречной части областного центра, сообщает Тюменский водоканал.

В час насосы перекачивают до 2,2 тыс. куб. м стоков. После реконструкции ее производительность увеличится до 3,5 тыс. куб. м, а это уже 84 тыс. кубов в сутки - почти половина общего объема стоков всего города.

Станция была введена в эксплуатацию в 1979 году. За 40 лет Заречная часть Тюмени разрослась, а оборудование износилось и устарело, потребовалось укрепление и ремонт самого здания.

"Перед реконструкцией была смонтирована временная перекачивающая станция, а также оставлены два резервных насоса. Сейчас большая часть работ завершена, установлено три новых насоса, проводится пробный запуск станции", - рассказал замначальника цеха эксплуатации сетей Константин Бушуев.

Реконструирована не только станция, но и все инженерные коммуникации: трубы, колодцы, запорная арматура. Для удержания крупного мусора, поступающего с потоком сточных вод, установлены сороудерживающие решетки. Благоустраивается прилегающая территория, весь комплекс работ планируется завершить осенью.

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