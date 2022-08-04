За полгода на детский телефон доверия в Тюменской области поступило более 1 800 обращений

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Более 1 800 звонков поступило на детский телефон доверия в Тюменской области в первом полугодии 2022 года. За консультациями и помощью обращаются и дети, и взрослые. Более одной тысячи несовершеннолетних проконсультировали по горячей линии, сообщает информационный центр правительства региона.

Отметим, что на 2022-2023 годы утвержден комплекс мер, направленных на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Охват составляет 26 муниципалитетов, четыре социально-реабилитационнных центра, 22 центра соцобслуживания населения, 468 образовательных организаций.

В Ишиме, Тобольске, с. Омутинское организуют мобильное бюро помощи семьям из отдаленных территорий. Аналогичная служба уже действует на базе регионального центра "Семья". В социально-реабилитационных центрах планируют запуск студии мультипликации. Также откроется "Школа замечательных родителей", в рамках которой будет проводиться работа с родителями, допустившими жестокое обращение с детьми.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно.