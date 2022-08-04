Сбер профинансировал первый проект тюменского застройщика "Твелл" - микрорайон "Корней"

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер профинансировал строительство микрорайона "Корней" застройщика АО СЗ Tвелл. Это первый строительный объект тюменской компании. Комплекс расположен на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. Для его строительства клиенту открыта кредитная линия с лимитом 2,2 млрд рублей сроком на 3 года.

"Мы искренне верим в развитие наших длительных и плодотворных отношений с АО СЗ Tвелл. Надеемся, что благодаря нашей финансовой поддержке, молодая тюменская компания будет стремительно развиваться и укреплять свои позиции на строительном рынке. Мы продолжаем поддерживать местных застройщиков, чтобы строительство в регионе шло в штатном режиме. Этот проект является отличным примером нашего участия в развитии девелоперского рынка", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

14 очередей микрорайона "Корней" спроектированы с особым вниманием к деталям, это позволило сформировать городскую среду, максимально ориентированную на личный и семейный комфорт. Каждая очередь имеет свой центр притяжения – изолированный двор с интерактивной площадкой для отдыха и развлечений. Первый дом сдается в 1 квартале 2024 года.

Комплекс удачно вписан в инфраструктуру района: школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс находятся в пешей доступности, а его удобное расположение позволяет быстро добраться в любую точку города.

"Корней — это жилой район класса комфорт, где семейные ценности являются основой. Несмотря на серьезные масштабы и фундаментальную архитектуру, мы хотим оживить понятие комплексного освоения территории, сделать его максимально уютным и домашним. Это наш первый проект, и мы рады, что для его реализации мы смогли заручиться финансовой поддержкой Сбербанка. Уверен, вместе мы построим еще не один проект на благо жителей Тюменской области", - отметил директор департамента продаж АО СЗ Твелл Никита Кулигин.

Напоминаем, что покупатели квартир в микрорайоне "Корней" могут воспользоваться ипотечными программами Сбербанка для приобретения строящегося жилья на сайте Домклик. При покупке недвижимости в ипотеку или за наличный расчет клиентам доступен сервис электронной регистрации сделки от Домклик, который позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, а также сервис безопасных расчетов, обеспечивающим безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и застройщиком без дополнительных посещений банка.