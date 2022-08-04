Тюменцы смогут оплатить частный садик за счет материнского капитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оплатить детский сад или другие образовательные услуги частных организаций за счет материнского капитала смогут жители Тюменской области. Такая мера поддержки стала действовать в России после внесения изменений в соответствующий закон. Документ вступил в силу 4 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Обязательное условие – у предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Напомним, что за два года в Тюменской области оформлено более 23 тыс. сертификатов на материнский капитал. С 2020 года действует проективный режим оформления. С 2021 г. срок оформления средств сократился до пяти рабочих дней, а распоряжения капиталом – до 10 рабочих дней.