Тюменцы смогут оплатить частный садик за счет материнского капитала
Оплатить детский сад или другие образовательные услуги частных организаций за счет материнского капитала смогут жители Тюменской области. Такая мера поддержки стала действовать в России после внесения изменений в соответствующий закон. Документ вступил в силу 4 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.
Обязательное условие – у предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.
Напомним, что за два года в Тюменской области оформлено более 23 тыс. сертификатов на материнский капитал. С 2020 года действует проективный режим оформления. С 2021 г. срок оформления средств сократился до пяти рабочих дней, а распоряжения капиталом – до 10 рабочих дней.