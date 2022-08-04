  • 4 августа 20224.08.2022четверг
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Упорово украли 30 катушек шпагата для перевязки сена

Происшествия, 17:07 04 августа 2022

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Пять лет тюрьмы за кражу 30 катушек шпагата для перевязки сена грозит двум жителям Упорово. Воры заприметили не огражденный вагончик на площадке одного из сельхозпредприятий, взломав замок, вынесли катушки. Ущерб оценен в 35 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали преступников. Мужчины признались в краже и рассказали, что собирались продать похищенное. Но не успели.

Следственный отдел упоровской полиции возбудил уголовное дело о краже. Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. Подозреваемые отпущены под обязательство о явке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:07 04.08.2022Жители Упорово украли 30 катушек шпагата для перевязки сена
13:13 04.08.2022Пропавшего молодого мужчину ищут в Тюменском районе
19:12 03.08.2022Жителя Тюменской области подозревают в убийстве тещи
15:39 03.08.2022Житель Тюменской области получил условный срок за смерть приятеля