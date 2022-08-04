Жители Упорово украли 30 катушек шпагата для перевязки сена

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Пять лет тюрьмы за кражу 30 катушек шпагата для перевязки сена грозит двум жителям Упорово. Воры заприметили не огражденный вагончик на площадке одного из сельхозпредприятий, взломав замок, вынесли катушки. Ущерб оценен в 35 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали преступников. Мужчины признались в краже и рассказали, что собирались продать похищенное. Но не успели.

Следственный отдел упоровской полиции возбудил уголовное дело о краже. Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. Подозреваемые отпущены под обязательство о явке.