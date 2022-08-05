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У Тюменского филармонического оркестра - новый дирижер Юрий Медяник

Общество, 11:18 05 августа 2022

www.yurimedianik.ru/

Дирижер Юрий Медяник возглавил Тюменский филармонический оркестр. Прежний руководитель коллектива - Алексей Карабанов - принял решение заняться наукой и переехал в Санкт-Петербург, сообщает региональный инфоцентр.

Первое выступление нового дирижера начнется на площади 400-летия Тюмени 20 августа в 17 часов.

Юрий Медяник с 2017 года был главным дирижером шоу "Синяя птица" на "России-1". Дирижировал на юбилейным ледовым шоу Игоря Крутого, на концерте Николая Баскова в Кремлевском дворце и юбилейном концерте поэта Н. Добронравова на канале "Россия-Культура". Юрий Медяник выступал перед президентами 15 стран мира. Был соавтором саундтрека к фильму "Лед 2".

Шесть лет служил в Московском театре "Новая опера" им. Колобова, был главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Видео, в котором Юрий исполняет Libertango на бандонеоне, посмотрели более 52 млн человек, а ролик "Чардаш с северокорейской скрипачкой" — 11 млн зрителей.

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# дирижер , Тюменский филармонический оркестр

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