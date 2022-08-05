Более 30 контрактников отправились из Тюменской области на службу в ВС России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередная группа добровольцев отправилась из Тюмени на один из полигонов Вооруженных сил РФ. После прохождения боевого слаживания они будут служить в именных формированиях Тюменской области – подразделении саперов "Тобол" и инженерном батальоне "Тайга". Кроме того, две женщины отправятся в медицинское подразделение ВС России.

В состав группы вошли более 30 человек. Проводить их пришли родные и близкие. Показательное выступление провели воспитанники тюменского центра Аванпост.

Со словами напутствия к добровольцам обратился начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко.

"Мы желаем вам военной удачи, здоровья и успехов при выполнении сложных боевых задач", - сказал он.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков добавил, что более 70% добровольцев уже имеют опыт службы в Вооруженных силах России.

"Парни все мотивированные, уже имеющие боевой опыт. Также в составе две девушки, которые убывают в медицинские подразделения. Всем в добрый путь", - подчеркнул он.

Напомним, в Тюменской области продолжается формирование спецподразделений из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". Заявления принимают в областном военном комиссариате.

Любовь Голышева