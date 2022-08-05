Тюменцы от 14 лет могут претендовать на 1,5 млн рублей от Росмолодежи

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты 2 сезон" с размером грантовой поддержки до 1,5 млн рублей пройдет с 5 по 22 августа. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

В первую очередь поддержат проекты в творческой деятельности и социальной практике, программы повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны.

Подать заявку можно здесь.