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Тюменцы от 14 лет могут претендовать на 1,5 млн рублей от Росмолодежи

Общество, 15:38 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты 2 сезон" с размером грантовой поддержки до 1,5 млн рублей пройдет с 5 по 22 августа. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

В первую очередь поддержат проекты в творческой деятельности и социальной практике, программы повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны.

Подать заявку можно здесь.

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# гранты , Росмолодежь

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