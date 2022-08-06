40 дней назад скончался председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов

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40 дней назад не стало председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Должность спикера регионального парламента он занимал с 1998 по 2022 годы, а 28 июня 2022 года скоропостижно скончался, напоминает пресс-служба облдумы.

Сергей Корепанов был большим политиком, известным государственным деятелем, председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Мудрый управленец, добрый, порядочный, отзывчивый человек, который пользовался безусловным уважением у всех, с кем его сводила жизнь. В последний путь Сергея Евгеньевича провожали тысячи людей. В адрес родных и Тюменской областной думы прислали сотни телеграмм со словами соболезнования.

Под руководством Сергея Корепанова в Тюменской области была создана надлежащая законодательная база, которая по оценке экспертов стала одной из лучших среди субъектов Российской Федерации. Сергей Евгеньевич сформировал структуру областной думы, позволяющую эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества.

За это время депутаты приняли 3 тыс. законов, из них свыше 500 базовых. Около 80 законопроектов внес лично Сергей Корепанов как депутат в порядке реализации права законодательной инициативы. Эти законы направлены на развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, совершенствование основ организации и деятельности областной думы, противодействие коррупции, решение других насущных для региона проблем.

За время работы Сергея Корепанова в должности председателя Тюменской областной думы упорядочены и укреплены отношения органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. При непосредственном участии Сергея Корепанова разработана и принята межрегиональная целевая программа "Сотрудничество", реализация которой началась в 2005 году.

Подробный материал о Сергее Корепанове размещен на канале Тюменской областной думы в Яндекс.Дзен.