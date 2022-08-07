Почти на 70 % выполнили план заготовки сена в Сорокинском районе

| Фото: администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Почти на 70 % выполнили план заготовки сена в Сорокинском районе

На 67,9 % выполнили план заготовки сена общественные хозяйства Сорокинского района. Индивидуальные - на 67,4 %, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Например, такие хозяйства, как ООО "Пинигинское" и ИП "Ахметов Суннат" намеченные планы по заготовке сена выполнили на 100 %. На 73,5 % - ЗАО "Маяк", 69,9 % - ООО "Петровское", на 64 % - ООО "Нива", на 43,8 % - ООО "Сорокинские сыры".

Сенаж готовят пока только общественные хозяйства. На 3 августа план по его заготовке выполнили на 73 %. А вот в ООО "Нива", где самое большое количество скота, сенажа заготовили на 118,1 %, в "Сорокинских сырах" - на 49,3 %, в ООО "Петровское" - 47,2 %. В остальных хозяйствах к заготовке этого корма пока не приступали.