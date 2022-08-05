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Три тысячи книг и учебников для детей Донбасса отправили из Тюменской области

Общество, 16:35 05 августа 2022

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Около трех тысяч художественной и учебной литературы отправили в Краснодон и Краснодонский район из Тюменской области. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Также донбасские школьники получат спортивный инвентарь для проведения занятий по плаванию, каратэ, баскетболу и футболу.

Тюменская область помогает налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику и воспитывать молодое поколение в духе памяти к историческому прошлому, любви к Родине и патриотизму.

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# гуманитарная помощь , Краснодон , школьники

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