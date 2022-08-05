Три тысячи книг и учебников для детей Донбасса отправили из Тюменской области

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Около трех тысяч художественной и учебной литературы отправили в Краснодон и Краснодонский район из Тюменской области. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Также донбасские школьники получат спортивный инвентарь для проведения занятий по плаванию, каратэ, баскетболу и футболу.

Тюменская область помогает налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику и воспитывать молодое поколение в духе памяти к историческому прошлому, любви к Родине и патриотизму.