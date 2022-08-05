Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбер улучшил условия кредита под залог недвижимости, снизив минимальную сумму кредита с 500 до 300 тыс. рублей.

Ставка по такому кредиту начинается от 10,2 % годовых (при условии страхования жизни и здоровья заемщика и подключения сервиса электронной регистрации сделки от Домклик). В качестве залога принимаются квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки и гаражи. Максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей, срок — от одного года до 20 лет.

"Снижение минимальной суммы кредита под залог недвижимости поможет большему числу наших клиентов получить заёмные средства на самых выгодных условиях, ведь благодаря наличию залога ставка по такому кредиту ниже, чем по потребительскому. Сервис Домклик отмечает рост востребованности этой программы – так, за семь месяцев этого года мы выдали более трех тысяч кредитов на сумму 9,4 млрд рублей. В количественном выражении аналитики Домклик фиксируют двухкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном – почти трехкратный. Мы продолжаем совершенствовать наши кредитные продукты в сфере недвижимости, повышая их доступность и привлекательность", - проккоментировал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв.

Заявку на кредит можно подать онлайн на сайте Сбера или Домклик.