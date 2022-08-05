Тюменцы чаще покупают двухкомнатные квартиры, отмечают эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы чаще покупали двухкомнатные квартиры в 2022 году, рассказал директор студии продаж UP ConsAllt Андрей Панасюк на круглом столе на тему "Развитие строительной отрасли в Тюменской области", который прошел в Тюмени 5 августа.

"Первое полугодие этого года показало, что покупатели чаще выбирают двухкомнатные квартиры. Учитывая, что сейчас доступность жилья снова растет, уменьшается процентная ставка по ипотеке, увеличивается количество тех, кто может позволить себе купить. Я думаю, что этот тренд сохранится", – считает Андрей Панасюк.

Он также заметил, что перестали меняться площади квартир. Чуть уменьшились однокомнатные квартиры. Студии, однушки, двушки по площади практически не поменялись. Сейчас рынок недвижимости в целом испытывает положительную динамику.

Популярность двухкомнатных квартир у тюменцев отметила и директор по развитию группы компаний "Стандарт" Кристина Ярунова. "Квартиры площадью 52-56 квадратных метров - в тренде", – сказала она.

В работе круглого стола также приняли участие представители банков. Они попытались составить портрет среднего покупателя. "В 2021 году 60 процентов наших клиентов, оформляющих ипотечные кредиты, – это мужчина, которому 37 лет. В этом году провели подобную аналитику. Выяснилось, что это тот же мужчина, но уже "помолодевший". Ему 36 лет. Портрет клиента, который приобретает ипотечный кредит на квартиру, молодеет. Молодежь стремительно интересуется вложением в свое будущее. Также многие молодые родители думают о том, куда будут поступать их дети и приобретают недвижимость. Большое количество северян покупают квартиры в Тюменской области, чтобы ребенок учился здесь. Когда их дети учатся в 5-6 классах, они уже приобретают квартиры", – поделилась руководитель кредитно-кассового офиса "Росбанк дом" в Тюмени и Сургуте Альфия Громова.

Иная ситуация наблюдается среди клиентов "Абсолют банка" в Тюмени. Больше половины основных заемщиков здесь – женщины от 25 до 45 лет. Доля мужчин – около 40 %. "Сейчас широко используются средства материнского капитала. С его использованием проходит больше половины сделок. Хотела бы согласиться с коллегами: наиболее распространенный вариант для приобретения ипотечной квартиры – двухкомнатные в новостройках. Хочу отметить, что наши заемщики стали очень требовательны: обращают внимание на благоустройство прилегающей территории, места общего пользования", – добавила руководитель "Абсолют банка" в Тюмени Марина Петрова.

Инна Пахомова