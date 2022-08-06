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Тюменцев приглашают на съемки развлекательного шоу "Загугли"

Общество, 09:42 06 августа 2022

МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Съемки развлекательного шоу "Загугли" пройдут в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" 8 и 9 августа. Увидеть процесс создания проекта и пообщаться с гостями могут все желающие, пишет Moi-portal.ru.

Гостями шоу станут тюменцы Миша Заяц, Дмитрий Хоменко, Александр Гумбин, Руслан Шамухаметов и другие. В каждом из пяти раундов им предстоит за минуту ответить на вопросы ведущего. Если участник не знает ответа, то он может воспользоваться поисковиком Google. По итогам игры определится победитель.

Организаторы отмечают, что зрители не только увидят процесс производства шоу для популярного видеохостинга, но проверят свою эрудированность, увлекательно проведут время.

8 августа съемки начнутся в 17часов 45 минут, 9 августа — в 16 часов 45 минут.

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# МТЦ Космос , шоу

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