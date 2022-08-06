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Более 20 инвесторов посетят форум INNOWEEK 2.0 в Тюмени

Общество, 13:11 06 августа 2022

организаторы форума СУП | Фото: организаторы форума СУП

Более 20 инвесторов примут участие в форуме INNOWEEK 2.0, который пройдет в Тюмени 20 августа. Представители венчурных фондов, руководители среднего и крупного бизнеса заявили о готовности лично и онлайн присутствовать на форуме и определить для себя наиболее инвестиционно-привлекательные проекты, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка.

Среди российских инвесторов будут представлены венчурная студия группы "Иннотех", ПАО "Банк Уралсиб", венчурный фонд "Новая индустрия", венчурный фонд ISLA, ПАО "Промсвязьбанк", ООО "Б-24", частная инвестиционная компания Kama Flow и другие.

Программа форума включает питч-сессии по направлениям с экспертной оценкой проектов, образовательно-коммуникационный лекторий с выступлением спикеров о брендинге, перспективах промышленного дизайна и возможностях для технологических компаний. Также запланирована выставка инновационных разработок резидентов Тюменского технопарка и Сколково.

Также будут представлены лучшие проекты страны по направлениям: "Fintech", "Строительство и девелопмент, buildtech", "E-commerce", "Метавселенная и Gamedev".

Желающим заявить о своем стартапе, стать партнером или инвестором форума необходимо заполнить заявку по ссылке. На сайте www.innoweek.tech можно зарегистрироваться в качестве гостя и посетить лекторий и выставку. Участие бесплатное.

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# InnoWeek , форум

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