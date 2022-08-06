Матрешки со знаменитостями и экосвечи на бетоне привезли на "Солянку маркет" в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Матрешки с портретами голливудских знаменитостей, экосвечи и многое другое представлено на ярмарке "Солянка маркет", которая работает в арт-пространстве "Гаражи" по ул. Володарского, 27/1 в Тюмени 6 августа.

Изделия ручной работы привезли более 30 мастеров из Тюмени и Екатеринбурга, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор маркета Альберт Фатыхов.

"У нас две важные миссии. Первая — это то, что мастера могут продать свои изделия тюменцам, получить заказы на будущее. Вторая — показать жителям своих же талантливых горожан, которые делают невероятные вещи, такие изделия несут частичку души, так как каждый мастер вкладывает всего себя в свое творчество", — отметил Альберт Фатыхов.

На маркете представлены косметика, сладости без сахара, ореховая паста, матрешки с портретами голливудских знаменитостей, растения-хищники, украшения из эпоксидной смолы, шоперы и панамы из старых джинс, а также экологичные свечи на бетоне.

"Свечи мы делаем всей семьей. Мастерскую создали наши дети, а потом подключили нас. Каждый миллиметр сделан вручную. Сначала замешиваем бетонную смесь, а через сутки заливаются свечи. Одно изделие создается четыре дня. Они экологичны, нет никаких запахов и испарений. Заказывают наш товар по всей России", - поделилась один из авторов мастерской свечей Flame Beton Светлана.

В этот раз ярмарка проходила совместно с городским мини-фестивалем "Джем фест". На мероприятии волонтеры-медики проводят акцию о популяризации донорства крови и гемопоэтических стволовых клеток, а также у тюменцев есть возможность оставить заявку, чтобы стать донором. В регистр записалось уже более 10 человек.

"Кроме этого, развеиваем мифы на данную тему, потому что, к сожалению, много заблуждений у людей. Могут тюменцы и сыграть с нами в викторину, выиграв различные презенты", - добавила волонтер-медик Жанна Акопян.

Также в арт-пространстве организованы мастер-классы по изготовлению колец со стразами, открыток в технике скрапбукинг, имбирных пряников, лепке шоколадных пельменей, росписи одежды.

В воскресенье "Джем фест" продолжится. 7 августа состоится ярмарка подарков "Hobby market", час отца, лекция "пять шагов как эксперту выйти в онлайн", детская гаражная распродажа, мафия на английском и многое другое. Начало в 12 часов.

Виктория Макарова